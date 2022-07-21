Москва, , 09:03 — REGNUM Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова готовит обращения в Генпрокуратуру на имя Игры Краснова в связи с тем, что 11 асфальтобетонных заводов превратили Чебоксарский район Чувашии в зону отчуждения.

«Я не буду говорить лишних слов относительно своего возмущения по поводу происходящего! Скажу лишь, что отписками и смешными штрафами дело не закончится! Готовлю обращение в Генпрокуратуру РФ, в экологическую прокуратуру и буду настаивать на проведении независимой экологической экспертизы!» — сообщила Филатова в телеграм-канале.

Начиная с 2015 года здесь не прекращается строительство новых заводов, производственные здания которых находятся буквально в 350 метрах от домов, при этом, по закону, расстояние от населённых пунктов до заводов не должно быть менее 500 метров, указала парламентарий.

Депутат ранее направила запросы в администрацию Чебоксарского района, Роспотребнадзор и прокуратуру Чувашии.

«Ответы этих органов меня просто ошеломили! Сотрудники администрации заявили, что все заводы возводятся законно, так как являются объектами временного строительства. Прокуратура в свою очередь провела проверку и выяснила, что не все строения являются временными, и по всем признакам больше похожи на капитальные. В чем, собственно, у местных жителей нет даже капли сомнения. А вот Роспотребнадзор в ходе своей проверки даже нашёл нарушения на некоторых объектах и, внимание, выписал им штраф на 11 (!) тысяч рублей!» — возмущена Филатова.