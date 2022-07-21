Москва, 21 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. На востоке Москве в районе Соколиная Гора построят завод по производству ударных музыкальных инструментов. В новое производство инвестор планирует вложить 100 млн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабаны

Двухэтажное здание завода площадью более 2 тыс. кв. метров построят на земельном участке около 0,3 га. Ежегодно предприятие будет выпускать более 3 тысяч единиц продукции: ксилофоны, колокольчики, маримбы, вибрафоны, литавры и т.д.

После введения завода в эксплуатацию консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми ударными музыкальными инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве может появиться завод по производству инсулина и медицинских расходных материалов.

Читайте также: Завод по производству медпрепаратов планируют построить в Новой Москве