Париж, , 09:02 — REGNUM Введённые против России санкции ведут Запад к гибели, заявил банкир из Франции Филипп Виллен в статье, опубликованной во французской газете Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, санкции были введены политиками без обсуждения с избирателями и представителями бизнеса. При этом Россия является важнейшей страной-поставщиком.

Он констатирует, что цены на энергоносители уже выросли, следовательно, грядёт взрывной рост расходов на отопление, транспорт и так далее. При этом в ЕЦБ искажают ситуацию, говоря о том, что «инфляция в ЕС вызвана перегревом вследствие проведения недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики». Банкир надеется, что на Западе из-за шоковой ситуации всё же начнутся политические дебаты, и народ сможет высказать возражения политике «еврократов».

«Ведь это именно они ведут нас к гибели своей наглой ложью», — пишет Виллен.