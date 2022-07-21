Ярославль, , 08:55 — REGNUM В Ярославле предприятия «Автодизель» и «Ярославский завод дизельной аппаратуры» вновь ввели масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодизеля».

Ярославский моторный завод, площадка ЯМЗ-530 Автодизель

Введённые меры в предприятиях назвали «профилактическими».

«С учетом роста заболеваемости COVID-19 в стране и мире, сопровождающегося появлением новых штаммов, с 20 июля 2022 года в ПАО «Автодизель» и АО «ЯЗДА» вновь вводится ряд противоэпидемиологических мер: использование масок, измерение температуры, соблюдение дистанции. На наших предприятиях минимальное количество заболевших, поэтому противоэпидемиологические меры носят профилактический характер. Здоровье сотрудников является важнейшим приоритетом для наших предприятий, и с учетом положительного опыта в борьбе с коронавирусной инфекцией, накопленного с начала пандемии в 2020 году, мы уверены, что превентивные меры позволят снизить риск заболевания работников», — сообщили в пресс-службе ПАО «Автодизель».

Также работников обязали сообщать об отпусках за границей и сдавать тесты на коронавирус при возвращении на работу.