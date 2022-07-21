Петропавловск-Камчатский, , 19:54 — REGNUM Для туристов на Камчатке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются новые инфраструктурные объекты, которые делают регион более привлекательным, а отдых в крае комфортным и безопасным.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Национальный проект помогает решить острую нужду Камчатки в коллективных средствах размещения. Помимо приезжих туристов активно пользуются туристической инфраструктурой и местные жители.

Благодаря национальному проекту бизнес Камчатки получил субсидии на обустройство территорий возле водоёмов, обустройство туристской территории для отдыха и покупку оборудования и снаряжения.

Так в Елизово возле реки Половинка, по пути к горе Морозная появится новый туристический объект — кемпинги с банным комплексом. В нём смогут останавливаться туристы семьями или небольшими компаниями.

«У местных предпринимателей очень много идей и желания воплотить в жизнь свои проекты, но не всегда на это хватает личных средств. Конечно, при поддержке государства, национального проекта, это ускорит процесс реализации и сократит сроки введения в эксплуатацию тех или иных объектов», — прокомментировал учредитель ООО «Кутхина дача» Алексей Пуговкин, который получил субсидию по нацпроекту для строительства банного комплекса с кемпингами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и программе «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» состоялась бизнес-миссия с туроператорами из Белоруссии. Её итогом стало подписание соглашений о сотрудничестве с шестью белорусскими туристическими компаниями.