Пекин, 21 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Китайский веб-гигант Baidu Inc 21 июля представил свой новый автономный автомобиль со съемным рулем, планируя использовать его в качестве беспилотного роботакси в Китае уже в 2023 году, передает Reuters.

Jon Russell Логотип Baidu

Стоимость одного автомобиля новой модели снизится до 250 000 юаней ($37 031,55) по сравнению с 480 000 юаней за машину предыдущего поколения, говорится в заявлении Baidu.

«Такое значительное снижение стоимости позволит нам развернуть десятки тысяч автомобилей по всему Китаю, — заявил генеральный директор Baidu Робин Ли на конференции Baidu World. — Мы движемся к будущему, где поездка на роботакси будет стоить вдвое дешевле, чем на такси сегодня».

Новый автомобиль будет обладать автономными возможностями четвертого уровня, не требующими вмешательства человека, с 8 лидарами и 12 камерами на борту. Лидары — это системы измерения расстояний типа радаров, которые используют импульсное лазерное излучение, а не радиоволны.

Производителя новой модели компания не раскрыла.

Автомобиль без руля и водителя выйдет на дороги, как только китайские власти одобрят его, сказал на конференции старший вице-президент Baidu Ли Чжэньюй и добавил, что по своим возможностям новый автомобиль Baidu может сравниться с квалифицированным водителем-человеком с более чем 20-летним стажем.