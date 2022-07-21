Москва, 21 июля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В России могут увеличить размер налогового вычета при покупке недвижимости. С такой инициативой выступила федеральная компания «Этажи». Предложения направлены в правительство РФ и Минфин, пишет 21 июля газета «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По мнению директор компании Ильдар Хусаинов, размер налогового вычета целесообразно увеличить до 6 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и ряде северных и дальневосточных городов с более высокой средней стоимостью квадратного метра.

Для остальных регионов России сумму предлагается поднять до 4 млн рублей — тогда выплаты с 6 млн рублей вырастут до 780 тыс. рублей, с 4 млн рублей до 520 тыс. рублей.

Сейчас возвращается 13% максимум с 2 млн рублей — 260 тыс. рублей. Последний раз лимит увеличивали в 2008 году — с 1 млн до 2 млн рублей. «Но с тех пор цены на жилье в России в среднем выросли на 124%. Поэтому лимит целесообразно увеличить», — отметил Хусаинов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья.

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