Чита, 21 июля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Власти Забайкалья 21 июля известили об улучшении качества знаний школьников региона. Об этом свидетельствуют итоги сдачи государственной итоговой аттестации: число девятиклассников, успешно прошедших экзамены по русскому и математике, по сравнению с 2021 годом, увеличилось.

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«Доля девятиклассников, успешно прошедших ГИА по русскому и по математике в 2022 году выше, чем в 2021 году: по русскому языку — на 4,5%, по математике — на 3,5», - пояснила и. о. министра образования и науки региона Татьяна Клименко.

В 2022 году 13 100 девятиклассников проходили государственную итоговую аттестацию по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

«Предпочтения девятиклассников по предметам по выбору остались неизменными. Как и в предыдущие годы лидируют обществознание, география, биология. Результаты ОГЭ по географии, химии, физике, литературе в целом остались на уровне 2019 года, но по физике и литературе показатель качества знаний повысился на 8 баллов», — отметила Татьяна Клименко.

Из них 1193 (9,1%) школьника получили неудовлетворительные результаты по нескольким предметам, пересдача для них запланирована на сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена проведения ОГЭ для девятиклассников в России невозможна ни в 2022 году, ни впоследствии. Об этом в ходе горячей линии, посвященной проведению ГИА в 2022 году заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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