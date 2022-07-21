Москва, 21 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам депутата совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба СК России.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Ранее депутаты региона обратились в СК с заявлением привлечении Пироговой к уголовной ответственности в связи с комментарием, опубликованным в социальных сетях от её имени.

«Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о её результатах», — говорится в заявлении пресс-службы СК.

По данным СМИ, весной 2022 года Хельга Пирогова была замечена на официальных мероприятиях в вышиванке в украинских цветах.