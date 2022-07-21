Новосибирск, 21 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области известила о серьёзном пожаре, произошедшем накануне, 20 июля, в частном доме по ул. Знаменская в Калининском районе областного центра.

МЧС Пожар в Новосибирске

Полтора часа потребовалось пожарно-спасательным подразделениям, чтобы защитить жилые дома в частном секторе столицы Сибири от перехода огня горящего жилого здания. В ходе ликвидации пожара сотрудники МЧС России спасли мужчину, эвакуировали пожилую женщину и вынесли газовые баллоны.

По прибытии первых пожарных расчетов кровля жилого дома на четырёх хозяев переменной этажности (1-2 этажа) горела по всей площади. Пламя охватило надворные постройки, пристроенные к зданию под одной крышей. Стремительное распространение огня угрожало двум соседним жилым домам.

На месте развернули штаб пожаротушения, оперативно нарастили дополнительные силы подразделений пожарной охраны. На разных боевых участках осуществлялась ликвидация возгорания. Также пожарные стояли на защите соседних домов и построек. Для бесперебойной подачи воды были развёрнуты магистральные линии и организован подвоз воды от ближайших пожарных гидрантов.

В одной из квартир горящего дома находился мужчина — из-за сильного задымления и огня самостоятельно не мог покинуть здание. Кроме того, на окнах жилища находились металлические решетки. Сотрудники МЧС России, срезав оконные ограждения, спасли гражданина и передали бригаде скорой медицинской помощи. В медицинской помощи он не нуждался. Чуть позже произошло обрушение кровли.

Также из соседнего дома пожарные эвакуировали пожилую женщину. Помимо этого, из металлического гаража, которому угрожал огонь, специалисты чрезвычайного ведомства вынесли два газовых балкона объемом 50 литров каждый. Это позволило исключить возможное ухудшение оперативной обстановки.

В 18:34 местного времени открытое горение ликвидировано. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняла высокая температура, плотная застройка, большая площадь горения, угроза обрушения перекрытий и удаленность водоисточников на расстоянии полукилометра. Вместе с тем в непосредственной близости находились линии электропередач и газовая магистраль.

На месте происшествия работали пожарные, экипажи ГИБДД, медики, специалисты газовой службы и электрики. Всего для ликвидации последствий пожара задействовали 53 человека и 11 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 42 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.

По оперативной информации в результате пожара, предварительная общая площадь которого составляет более 600 квадратных метров, сгорел дом и надворные постройки. Причину произошедшего предстоит выяснить дознавателем МЧС России после завершения всех неотложных работ на месте пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске за шесть месяцев 2022 года в жилых домах произошло 242 пожара, из них в многоквартирных — 153.

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