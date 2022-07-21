Москва, , 08:36 — REGNUM Москва в четвертый раз возглавила рейтинг цифровизации городского хозяйства «IQ городов», сообщается на портале мэра столицы.

Проект «Умный город» nikatv.ru

По итогам 2021 года Москва набрала 117 баллов из 120 возможных, улучшив показатели почти на 15 баллов. Таких высоких результатов удалось добиться благодаря системному внедрению технологий во всех отраслях городского хозяйства и развитию цифровой экосистемы столицы

Также в тройку лидеров рейтинга «IQ городов» среди городов-миллионников вошли Санкт-Петербург (98,13 балла) и Нижний Новгород (88,26 балла). Отмечается, что индекс цифровизации городского хозяйства рассчитывался по 44 показателям.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг цифровизации городского хозяйства «IQ городов» ежегодно подготавливают аналитики Министерства строительства и ЖКХ РФ и МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город».

Читайте также: Нижний Новгород вошел в тройку лидеров рейтинга «IQ городов»