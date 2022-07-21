Калуга, , 11:50 — REGNUM Более 12 тысяч голов птиц, больных высокопатогенным птичьим гриппом, будут уничтожены на территории Калужской области. Об этом 21 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы специальной областной противоэпизоотической комиссии.

В подсобных хозяйствах, где обнаружены больные птицы проводится дезинфекционная обработка Страница Сергея Соколовского в социальной сети «ВКонтакте»

В настоящее время на территории региона уже выявлено 10 очагов высокопатогенного гриппа птиц. Заболевание зафиксировано в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Боровском районах и пригороде Калуги. Во всех случаях причиной возникновения заболевания стала сельскохозяйственная птица, приобретенная на ярмарках Калужской области. Ежедневно специалисты госветслужб обходят частные домовладения с целью выявления и изъятия домашней птицы. В муниципалитетах определены места для проведения уничтожения трупов птицы, планируемых к изъятию в угрожаемых зонах. На постоянной основе проводится дезинфекция мест торговли, в Малоярославце торговля птицей на ярмарках запрещена.

Особое внимание уделено крупным птицефабрикам региона. Здесь введены специальные контрольно-пропускные службы, усилены меры дезинфекции, сотрудники предприятий переведены на вахтовый режим работы.

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