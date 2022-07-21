Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В ЦРУ США оценили самочувствие российского президента Владимира Путина.

Уильям Бернс (сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State

Директор американского ведомства Уильям Бёрнс в ходе Аспенского форума заявил, что Путин слишком здоров.

«Много ходит слухов о здоровье президента Путина, — сказал директор ЦРУ. — Но насколько мы можем судить, он слишком здоров».

Бёрнс пояснил, что его слова — «неформальная оценка разведки».

Отметим, только за последние два дня российский лидер совершил визит в Тегеран, где принял участие в мероприятиях «астанинской тройки», пообщался со школьниками конкурса «Большая перемена» и выступил на форуме в АСИ.