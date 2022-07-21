Москва, , 08:31 — REGNUM Президент США Джо Байден заинтересован в войне на Украине для победы партии на промежуточных выборах в Конгресс, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что, заняв Овальный кабинет Белого дома, Байден стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования в Донбассе.

Байдену крайне важно сохранить в Конгрессе большинство своих сторонников, иначе ему может быть объявлен импичмент, и он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы Палату представителей 118-го Конгресса США в 2022 году состоятся 8 ноября 2022 года. Будут проведены выборы для избрания представителей от всех 435 округов конгресса в каждом из 50 штатов США, а также пяти делегатов без права голоса от округа Колумбия и четырех из пяти населенных территорий США.

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