Чита, 21 июля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Создание движения детей и молодежи сегодня настолько актуально, что даже не оставляло размышлений нужно ли оно, считает руководитель отдела молодежной политики Администрации губернатора Забайкальского края Людмила Эмих. Комментируя создание нового движения детей и молодежи, она также отметила:

Виктория Ивановская ИА REGNUM Молодежь

«Образование и воспитание всегда идут неразрывно, и создание движения, где будет сделан акцент на любовь к своей стране, уважительное к ней отношение, нравственное воспитание и развитие любви к труду, очень ценно сейчас. Дети и молодежь сами давно научились создавать интересные проекты, в реализации которых им и поможет новое движение».

Напомним, накануне, 20 июля, в международном детском центре «Артек» встретились представители нового движения детей и молодежи России. Теперь порядка 18 миллионов молодыхграждан России будут объединены в одну организацию, смогут найти возможности для самореализации и продвижения своих проектов.

Как отмечает руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» Андрей Черепанов, этого события ждали как родители, так и сама молодежь.

«Это значит, что закончилась эпоха разрозненных, а зачастую дублирующих друг друга организаций! Государство определилось с вектором идеологической политики страны и, наконец-то, сделало ставку на воспитание подрастающего поколения. Теперь будет единый системный подход к воспитанию детей, им будет заниматься государство, а именно — общественники, которые прошли отбор временем, испытаниями и конкуренцией, а не деятели, занимающиеся этим из-за корысти, с сомнительной идеологией или делающие это за счёт и по указанию иностранных фондов! У нас теперь есть будущее, которое мы с вами будем строить в интересах нашего народа, в интересах нашей страны!» — сказал Андрей Черепанов.

Как сообщало ИА REGNUM, учредительное собрание Российского движения детей и молодежи состоялось накануне, 20 июля, во время итогового дня финала для школьников 5-7 классов и иностранных граждан Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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