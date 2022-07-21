Вашингтон, 21 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Биткоин восстановился после кратковременного падения вечером 20 июля, вызванного известием о том, что компания — производитель электромобилей Tesla Inc продала около 75% своих запасов виртуальной валюты, сообщает Reuters.

(сс) Andre Francois Биткоин

Причиной продажи глава Tesla Илон Маск назвал опасения по поводу «общей ликвидности» своей компании.

Цена крупнейшей в мире криптовалюты выросла на 1,04% до $23 494,57 после снижения на 0,5% до $23 268,92, произошедшего из-за новости.

Во втором квартале 2022 года Tesla продала биткоины на сумму $936 млн.

Маск давно является откровенным приверженцем криптовалют и своими заявлениями нередко повышал стоимость цифровых активов.

В телефонном интервью Маск сказал, что основной причиной продажи биткоинов стала неопределенность в отношении локдаунов в Китае, создавших производственные проблемы для компании.

«Мы, конечно, готовы увеличить наши запасы биткоина в будущем, поэтому это не следует воспринимать как некий приговор ему, — сказал Маск. — Просто мы были обеспокоены общей ликвидностью компании».