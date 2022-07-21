Чита, 21 июля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Педагогам Забайкальского края намерены повысить зарплаты из полученной экономии вследствие снижения неэффективных расходов министерства образования и науки региона. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба забайкальского правительства со ссылкой на использующую обязанности главы профильного ведомства Татьяну Клименко.

Ника Егорова Зарплата

«К концу 2022 года министерство образования совместно с министерством финансов Забайкальского края запланировало снижение неэффективных расходов и использование этих средств для повышения фонда оплаты труда педагогических работников», — сказала Татьяна Клименко.

Она сообщила, что общий объем финансирования краевой системы образования в 2022 году составляет более 20,127 миллиарда рублей. Из них 3,8 миллиарда — средства из федерального бюджета.

«Отсутствуют неэффективные расходы по педагогическим работникам системы. Вместе с тем, мы констатируем наличие неэффективных расходов в размере 2,3 миллиарда рублей по фонду оплаты труда административно-управленческого персонала и прочего персонала. Это связано с высокой долей малокомплектных образовательных организаций, размещением учреждений в нескольких зданиях, неиспользуемыми площадями в связи с сокращением численности обучающихся», — добавила Татьяна Клименко.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, в Томской области решено создать комиссию по рассмотрению обращений бюджетников в связи с увеличением зарплаты. Поводом послужили многочисленные жалобы на то обстоятельство, что что после повышения окладов заработная плата не изменилась.

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