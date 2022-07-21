Москва, 21 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 20 июля цена снизилась на 0,39%, до $106,70 за баррель. Волатильность на рынке была низкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупатели взяли паузу около сопротивления $107,50 после четырёх дней роста. Отчёт минэнерго США не изменил настроения покупателей. Они заняли выжидательную позицию перед наступлением.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 0,4 млн баррелей (прогноз был — 0,2 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 3,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,3 млн баррелей.

Сегодня, 21 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106,06 за баррель. По дневной ценовой модели, покупатели могут отступить к уровню $103,50.

Даже в этом случае можно ожидать роста до $112,00. Тут важно, чтобы консолидация длилась не дольше трёх дней, иначе покупатели начнут закрывать длинные позиции, что вызовет падение котировок до $100 за баррель.

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