Вашингтон, 21 июля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Предупреждение госсекретарю США Энтони Блинкену сделала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о том, что Конгресс США самостоятельно объявит Россию страной-спонсором терроризма, если этого не сделает Госдепартамент. Об этом 20 июля сообщило издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Уточняется, что такой ультиматум Пелоси выдвинула Блинкену в ходе телефонного разговора, который состоялся на этой неделе.

Как пояснил сотрудник Конгресса США, имя которого не называется, изучаются пути принятия закона в обход Госдепартамента.

«Очевидно, что принятие конгрессом закона Ч путь более сложный, нежели решение госекретаря, но в этом случае администрация получает политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина (президента России Владимира Путина — ред.) и ужесточения риторики в его адрес», — указал сотрудник Конгресса США.

Напомним, представитель Госдепа США Нед Прас объявил в апреле, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению кандидата исторических наук, доцента факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачёва, объявить Россию страной-спонсором терроризма означает объявить ей войну.