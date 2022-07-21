Иркутск, 21 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 21 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8 696 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 297 367 (+101 за сутки), хотя накануне было выявлено +96.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы 232 (-12 за последние сутки). В то же время выздоровели 293 023 пациента (+61 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 716 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: В Приангарье прекратились смерти от COVID-19