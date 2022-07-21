Москва, 21 июля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Важную роль в промежуточных выборах в Конгресс США играет Украина, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«В этих выборах важную роль играет Украина. Ещё вице-президентом Байден был участником её политической жизни и активным сторонником Майдана», — отметил Володин в телеграм-канале.

Спикер Госдумы напомнил, что, заняв Овальный кабинет Белого дома, Байден стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал всё, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе.

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — констатировал Володин.

«В своё время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооружённый конфликт и экономический кризис», — указал парламентарий.

Инфляция в США бьёт рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен — максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада.

«Стоит ли таких жертв президентское кресло Байдена?» — задает вопрос Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2022 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Президенту США Джо Байдену крайне важно сохранить в нем большинство своих сторонников, иначе ему может быть объявлен импичмент, и он вряд ли станет кандидатом на следующих президентских выборах.

Рейтинг одобрения президента США Байдена упал до 36% — это самый низкий показатель за все 19 месяцев его пребывания в Белом доме, следует из данных опроса Reuters/Ipsos, который проводился онлайн на всей территории США.