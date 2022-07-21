Москва, , 07:58 — REGNUM Российский газ снова начал поступать по трубопроводу «Северный поток» в Германию после перерыва, связанного с техническими работами. Об этом 21 июля сообщает агентство DPA.

Газопровод Северный поток Nord-stream.com

Уточняется, что представитель компании-оператора Nord Stream AG подтвердил завершение технических работ на трубопроводе.

«Газ снова течёт (по трубопроводу — ред.)», — указал представитель компании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как пояснил президент России Владимир Путин, что в основе решения канадских властей не возвращать турбину, предназначенную для трубопровода «Северный поток» находились не политические цели, и не российская спецоперация на Украине, а прагматические цели по выходу Канады на рынок Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин объяснил, почему Канада не возвращала турбину для «Северного потока»