Вашингтон, , 07:46 — REGNUM «Геноцидом» признать действия России на Украине предложила группа сенаторов в США и представила в сенате соответствующую резолюцию. Документ опубликован 20 июля на сайте комитета сената по международным отношениям.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Резолюция подана от имени главы комитета Джеймса Риша, её авторами стали семеро американских законодателей. Сенаторы предложили признать действия России на Украине «геноцидом» и публично осудить их.

Кроме того, предлагается для поддержки Украины призвать страны блока НАТО и Евросоюза объединиться и инициировать международное расследование.

Отмечается, что резолюция, даже в том случае, если она будет одобрена, не сможет стать обязательным руководством к действию для исполнительной власти и будет носить только рекомендательный и символический характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы минюста США Лиза Монако попросила у Конгресса США дать разрешение относиться к российским гражданам, уклоняющимся от санкционных мер, как к преступникам, входящим в мафиозную группировку.

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