Вашингтон, 21 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. «Геноцидом» признать действия России на Украине предложила группа сенаторов в США и представила в сенате соответствующую резолюцию. Документ опубликован 20 июля на сайте комитета сената по международным отношениям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Резолюция подана от имени главы комитета Джеймса Риша, её авторами стали семеро американских законодателей. Сенаторы предложили признать действия России на Украине «геноцидом» и публично осудить их.

Кроме того, предлагается для поддержки Украины призвать страны блока НАТО и Евросоюза объединиться и инициировать международное расследование.

Отмечается, что резолюция, даже в том случае, если она будет одобрена, не сможет стать обязательным руководством к действию для исполнительной власти и будет носить только рекомендательный и символический характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы минюста США Лиза Монако попросила у Конгресса США дать разрешение относиться к российским гражданам, уклоняющимся от санкционных мер, как к преступникам, входящим в мафиозную группировку.