Шерегеш, Кемеровская область, 21 июля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. На территории кемеровского спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» будут реализованы шесть инвестиционных проектов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

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По его словам, в Кузбассе проводится «огромная» работа по созданию благоприятных условий для крупных федеральных инвесторов.

«Нам важно, чтобы они были готовы вкладываться в «Шерегеш», — заявил Цивилёв. — Это даёт возможность не только для быстрого развития всесезонного курорта, но и создания новых рабочих мест для кузбассовцев. Для нас приоритетно, чтобы именно жители Кузбасса были трудоустроены на объектах в Шерегеше».

До 2036 года запланировано возведение двух многофункциональных туристических районов.