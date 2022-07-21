Москва, , 07:23 — REGNUM Москва никогда не закрывала дверь для диалога с Киевом. Такое заявление сделал 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД России Сергей Лавров никогда не говорили «о закрытии двери для переговоров» между Москвой и Киевом.

Напомним, глава МИД России Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян пояснил, что в создавшейся на сегодняшний день ситуации переговоры между Россией и Украиной не имеют никакого смысла. Лавров указал, что ещё во время первого раунда переговоров стало понятно «отсутствие у украинской стороны» желания что-либо серьезно обсуждать.

В свою очередь, президент России Путин в ходе своего визита в Тегеран указал, что киевские власти отказались исполнять уже практически достигнутое соглашение. Российский лидер подчеркнул, что результат переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договорённости. Киевская сторона продемонстрировала, что такого желания у неё нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава российского МИД Лавров, переговоры России и Украины не имеют смысла, поскольку Запад не позволит Киеву найти дипломатический выход из ситуации.

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