Москва, 21 июля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Москва никогда не закрывала дверь для диалога с Киевом. Такое заявление сделал 20 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, ни президент России Владимир Путин, ни глава МИД России Сергей Лавров никогда не говорили «о закрытии двери для переговоров» между Москвой и Киевом.

Напомним, глава МИД России Лавров в интервью главреду RT Маргарите Симоньян пояснил, что в создавшейся на сегодняшний день ситуации переговоры между Россией и Украиной не имеют никакого смысла. Лавров указал, что ещё во время первого раунда переговоров стало понятно «отсутствие у украинской стороны» желания что-либо серьезно обсуждать.

В свою очередь, президент России Путин в ходе своего визита в Тегеран указал, что киевские власти отказались исполнять уже практически достигнутое соглашение. Российский лидер подчеркнул, что результат переговоров зависит от желания сторон исполнять достигнутые договорённости. Киевская сторона продемонстрировала, что такого желания у неё нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил глава российского МИД Лавров, переговоры России и Украины не имеют смысла, поскольку Запад не позволит Киеву найти дипломатический выход из ситуации.