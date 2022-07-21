Тегеран, , 07:45 — REGNUM 20 июля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил министру иностранных дел Сирии, что суверенитет сирийского государства следует уважать, а ее армия должна контролировать государственные границы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Раиси и Фейсал Мекдад провели переговоры в Тегеране. В ходе встречи президент Ирана выразил уверенность, что терпение и сопротивление сирийского народа окупятся, и у них будет светлое будущее.

Он напомнил замечание Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи о том, что Соединенные Штаты должны покинуть Сирию. Раиси отметил, что вывод войск США из восточного Евфрата и всей Западной Азии является основным решением кризисов в регионе.

Мекдад, со своей стороны, проинформировал Раиси о текущей политической ситуации в области безопасности в Сирии. Высокопоставленный дипломат заявил, что сирийское правительство преисполнено решимости урегулировать государственные проблемы, в связи с чем включило в повестку дня необходимые инициативы для достижения этой цели.

Он также поблагодарил Иран за проведение трехстороннего саммита по сирийскому конфликту, заявив, что взгляды Верховного лидера и президента Ирана указывают на союз между Тегераном и Дамаском.