Тегеран, , 07:45 — REGNUM 20 июля министерство иностранных дел Ирана объявило, что оно отозвало своего посла в Швеции в связи с недавним решением суда в отношении иранского гражданина Хамида Нури. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель министерства Нассер Канани заявил, что в знак протеста против решения, вынесенного на основе сфабрикованных обвинений, Иран решил отозвать своего посла в Стокгольме.

Ранее шведский суд приговорил Хамида Нури к пожизненному заключению за предполагаемые нарушения прав членов организации «Муджахидин Хальк», террористической группировки, которая несет ответственность за убийство тысяч иранцев.

Приговор был вынесен в результате судебного процесса, который начался после ареста Нури в Швеции в 2019 году. Позднее иранец сообщил, что его пытали во время содержания под стражей и отказали в медицинской помощи, несмотря на проблемы со зрением.