Тегеран, 21 июля 2022, 08:02 — REGNUM 20 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что встреча на высшем уровне гарантов мира в Астане попыталась помочь дистанцировать ход событий в Сирии от войны и милитаризма, стремясь найти мирное решение проблемы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан
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Амир Абдоллахиан сделал это заявление на пресс-конференции со своим сирийским коллегой Фейсалом Мекдадом в иранской столице.

Он отметил, что встреча на высшем уровне трех гарантов мирных переговоров в Астане (Ирана, России и Турции) состоялась в то время, когда в приграничных районах Сирии, вероятно, происходит новый конфликт.

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что Турция обратит внимание на рекомендации участников встречи на высшем уровне в Тегеране.

Подчеркнув важность территориальной целостности Сирии и уважения национального суверенитета страны, Амир Абдоллахиан отметил, что Иран придает особое значение борьбе с терроризмом и построению будущего Сирии на основе воли сирийского народа.