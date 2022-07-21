Тегеран, 21 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. 20 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 564, причем 32 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 32 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 564 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 7093 новых случая заражения COVID-19, при этом 907 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана также отметило, что 7 070 379 пациентов из общего числа 7 296 635 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 688 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 724 106 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 087 237 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.