Тегеран, 21 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. 20 июля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что новый дипломатический подход его администрации к приоритизации региона и соседних стран приносит свои плоды. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Официальное интернет-представительство президента России Эбрахим Раиси

Выступая на заседании кабинета министров, иранский президент отметил, что президенты Турции и России, которые ранее прибыли в Исламскую Республику с официальным визитом, оба настаивали на выполнении соглашений, подписанных с Ираном.

В связи с этим Раиси поручил первому вице-президенту Мохаммаду Мохберу представить график завершения строительства железной дороги Решт-Астара, как того требовал президент России Владимир Путин на их вчерашней встрече.

Ранее в Тегеране состоялись два значимых саммита, на которых присутствовали Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.