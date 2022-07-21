Тегеран, , 07:47 — REGNUM 20 июля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика не будет дистанцироваться от логики переговоров и дипломатии, следуя наиболее благородному пути достижения соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В видеообращении к иранской и зарубежной аудитории семинара в Курдистане министр иностранных дел заявил, что Соединенные Штаты не могут принять ничего, кроме контекста переговоров о возрождении исламской уммы. По его словам, власти США не готовы принять ядерную сделку 2015 года, однако администрация Раиси намерена получить полную экономическую выгоду от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Исламская Республика была и остается наиболее послушной стороной, подписавшей СВПД», — отметил он, подчеркнув, что Тегеран приветствует хорошее, мощное и устойчивое соглашение, которое обеспечивает отмену антииранских санкций посредством дипломатии.

«Ожидается, что США будут придерживаться реалистичного подхода, чтобы проложить путь к достижению соглашения о возрождении СВПД», — сказал высокопоставленный дипломат.