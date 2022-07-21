Тегеран, 21 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. 20 июля командующий Королевскими военно-морскими силами Омана контр-адмирал Саиф Бен Насер Аль-Рахби встретился в Тегеране с начальником штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадом Багери. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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На встрече Багери заявил, что Иран и Оман уже давно имеют благоприятные военные связи, которые расширяются в различных измерениях.

«Региональная политика двух стран скоординирована и согласована», — отметил командующий, подчеркнув, что Ормузский пролив и Оманский залив являются общими районами операций, где обе страны тесно сотрудничают.

Багери похвалил Оман за прием иранских судов, заявив, что корабли двух стран свободно курсируют на совместных территориальных водах.

Он также выразил удовлетворение работой трех военных комитетов по двусторонним связям, которые провели несколько встреч в обеих столицах.