Варшава, 21 июля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте, организовали представители молодёжи в польском городе Вроцлаве. Об этом 20 июля сообщает издание Wirtualna Polska.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Активисты из числа молодёжи, представляющей партию «Конфедерация польской короны», собрались перед штаб-квартирой городского транспортного предприятия во Вроцлаве. По мнению протестующих, в Польше нужно отдавать предпочтение флагу родной страны, а не какой-либо другой.

«Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству», — заявили представители активистов.

Протестующие намерены подать петицию, в которой будет выдвинуто предложение заменить украинские флаги на общественном транспорте польскими.

«Как Конфедерация мы хотим, чтобы Польша была польской, а не «радужной», «левой» или действующей по указке брюссельских еврократов», — такое требование выдвинули представители польской молодёжи.

Отмечается, что к участникам протестной акции вышел начальник вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия Кшиштоф Балавейдер. Он подтвердил, что размещение флагов Украины на общественном транспорте — это его решение, которое было принято после консультации с мэром города. Балавайдер заявил, что украинский флаг висит у него и в кабинете, так как, по его мнению, на сегодняшний день существует только две стороны: либо за Россию, либо за Украину.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению многих польских граждан, часто приехавшие с Украины беженцы видят в Польше «дойную корову». Такой вывод сделала автор издания Mysl Polska Агнешка Пивар. Журналист написала, что поляки открыли для беженцев свои дома и сердца, но многие приезжают в Польшу с территорий, где не ведутся боевые действия за льготами, пособиями и другими привилегиями, при этом зачастую ненавидя самих поляков.