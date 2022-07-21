Тегеран, 21 июля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 20 июля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что страна является противовесом в регионе, который играет важную роль в Сирии и является ориентиром в вопросе украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Насер Канани подчеркнул, что прошедшая неделя была напряженной для дипломатического аппарата Ирана, поскольку два президента посетили Тегеран с целью проведения двух важных саммитов.

«Умная динамичная дипломатия Ирана в последние месяцы использовала все возможности в пользу безопасности региона и мусульманских стран», — отметил Канани.

По словам пресс-секретаря, вместо фальшивых коалиций с огромными расходами из карманов вовлечённых стран Ближний Восток нуждается в дружбе, сотрудничестве, добрососедстве и коллективной безопасности.

Что касается поездки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеран, иранский представитель отметил, что его визит был направлен на участие в саммите Астанинского мирного процесса и подписание документа о долгосрочном всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Турцией.