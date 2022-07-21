Тегеран, 21 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Арабский аналитик охарактеризовал высказывания Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи во время его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом как «очень мощное послание». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 20 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Абдель Бари Атван, главный редактор Rai al-Youm, заявил: «Верховный лидер Исламской революции подчеркнул, что Палестина является главной проблемой исламского мира, и это весьма мощное послание от Ирана».

Что касается поездки Байдена в регион, Атван сообщил, что его визит в Джидду был направлен на то, чтобы убедить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, создать так называемое «арабское НАТО» и интегрировать Израиль в регион, однако ни одна из его целей не была достигнута, и президент вернулся в США с пустыми руками.

«Байден утверждает, что США защищают арабские прибрежные государства Персидского залива, но что это за защита? Они потерпели неудачу в Афганистане и Ираке, а теперь терпят поражение на Украине», — заявил политолог.

В другом месте своего заявления Атван отметил, что Астанинский саммит в Тегеране является превосходной платформой для рассмотрения вопросов безопасности в Западной Азии, а также ответом на визит Байдена в регион.

«Саммит в Тегеране стал ответом на саммит, который президент США недавно провел в присутствии глав государств Совета сотрудничества стран Персидского залива совместно с Египтом, Иорданией и Ираком», — сообщил аналитик.