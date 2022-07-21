Тегеран, , 10:23 — REGNUM 20 июля секретарь Высшего совета Ирана по правам человека Казем Гарибабади раскритиковал разлучение иранского ребенка с семьей датским правительством, призвав Копенгаген вернуть мальчика его семье. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В своём заявлении Гарибабади назвал «несправедливой» меру датского правительства по передаче иранского мальчика Дариуша Хейдари датской семье.

Он отметил, что депортация родителей Дариуша по обвинению в похищении ребенка и отделение мальчика с расстройством аутистического спектра от его семьи является грубым нарушением обязательств Дании в области прав человека, в частности прав детей.

Иранский представитель высоко оценил усилия министерства иностранных дел Ирана по воссоединению Дариуша с его семьей и раскритиковал отказ датского правительства от сотрудничества под предлогом переноса любого решения в суд.

«Привлечение родителей к ответственности в судах Дании (хотя и с выданной визой) не является ни правильным, ни совместимым с обязательствами в области прав человека», — сообщил Гарибабади.