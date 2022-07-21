Пекин, , 06:34 — REGNUM Смерч, прошедший по ряду районов китайского города Ляньюньган, расположенного в восточной провинции Цзянсу, повредил сотни жилых строений. Об этом сообщило 21 июля Центральное телевидение Китая.

Ураган Pixabay.com

Скорость ветра в центральной части смерча достигала 220 км/час. Стихией были разрушены сотни домов, травмы разной степени тяжести получили как минимум 26 человек. Также сообщается об одном погибшем.

В районы, которые пострадали в результате прохождения смерча, были направлены около 120 машин скорой помощи для доставки пострадавших в больницы. Мощным ураганным ветром было повреждено 649 жилых строений, а нанесённый стихией ущерб городу оценивается в 65 млн юаней ($9,7 млн).

По данным местных властей, в городе идут работы по ликвидации последствий прохождения смерча. Привлечены работники экстренных служб, волонтёры, медики.

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