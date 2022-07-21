Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Ценовой предел на российскую нефть рассчитывают установить к декабрю текущего года в минфине США. Такое заявление сделал 20 июля замглавы американского ведомства Уолли Адейемо в ходе мероприятия Аспенского форума.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил Адейемо, именно к этому сроку Евросоюз намерен полностью заблокировать страховку танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, к началу осени ЕС, по всей видимости, уже введёт меры, касающиеся страхования нефти. Соединённые Штаты, по словам Адейемо, будут следовать за действиями европейцев.

«Наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование, мы могли бы добавить к этому потолок цен, чтобы снизить цены на энергоносители», — уточнил замглавы минфина США.

При этом Адейемо отметил, что США рассчитывают на то, что введённые нормы не помешают дальнейшим поставкам российских энергоресурсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак, если в случае введения странами G7 так называемого «потолка» цен на нефть её итоговая стоимость окажется ниже затрат на добычу, Россия попросту откажется от поставок данного энергоносителя на мировые рынки.

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