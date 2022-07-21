Москва, 21 июля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В четверг, 21 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, по области местами сильный, в отдельных районах гроза, температура воздуха +20… +22 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

ИА REGNUM Гроза в Москве

В ночь на 22 июля в Москве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +13… +15 °C.

Ветер северный, северо-восточный 5−11 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °C днём. Ночью — +10… +15 °C.

В пятницу, 22 июля, днём в столице ожидается +25… +27 °C, по области +22… +27 °C, переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C.

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