Вашингтон, 21 июля, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Разрешения относиться к тем, кто уклоняется от антироссийских санкционных мер, как к преступникам, входящим в организованную группировку, попросила у Конгресса США замглавы минюста США Лиза Монако. Соответствующее заявление представитель американского ведомства сделала 20 июля в ходе слушаний на форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как пояснила Монако, активы российских олигархов, которые хранятся в США, должны быть конфискованы в связи с наложенными на них антироссийскими санкциями. По словам замглавы минюста США, эти активы «зачастую спрятаны в очень сложных сетях». И для того, чтобы вычислить и отследить эти сети, оставаясь при этом в рамках закона, ведомству нужно соответствующее спецразрешение.

«Мы просим Конгресс позволить нам использовать норму против организованной преступности. Относиться к этим олигархам и к уклоняющимся от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются», — указала Монако.

Кроме того, представитель минюста США попросила Конгресс разрешить передавать изъятые в результате антироссийских санкционных мер активы в пользу украинских беженцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам главы минфина США Джанет Йеллен, Россия использовала как оружие экономическую интеграцию с Западом. По её словам, Запад будет вводить жёсткие меры против стран, «злоупотребляющим порядком и нарушающим его».