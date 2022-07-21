Красноярск, 21 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В четверг, 21 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Красноярск. Июль. Коммунальный мост

В 9:00 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 21 на 22 июля ожидается до +14… +17 °C, облачно, временами небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В пятницу, 22 июля, в Красноярске до +23… +25 °C, облачно, дождь. Ночью — до +13… +17 °C, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 23 июля, в Красноярске ожидается до +22… +24 °C днём и до +13… +16°C ночью. Облачно с прояснениями, дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 21 июля на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидаются порывы ветра восточной четверти до 15−20 м/с. В Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах Красноярского края, в Туве и в Хакасии местами грозы. На юге Таймырского МР местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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