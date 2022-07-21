Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Заявление о том, что он болен онкологией, сделал президент США Джозеф Байден и пояснил, что проблема со здоровьем появилась у него из-за загрязнения окружающей среды в регионе, где американский лидер провёл детские годы. Об этом 20 июля сообщает New York Post.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Неожиданное признание о своём здоровье Байден сделал во время выступления о глобальном потеплении в штате Массачусетс. В своей речи глава Белого дома вспомнил годы своего детства, которое он провёл в городе Клеймонте в американском штате Делавэр.

По словам президента США, в местности, где он жил, находился нефтеперерабатывающий завод, от которого постоянно были выбросы в атмосферу, и их ветер нёс в сторону города.

«Знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна с лобового стекла. Вот почему у меня — и чертовой уймы других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — заявил американский лидер.

Пресс-служба президента США отреагировала оперативно, уточнив, что Байден допустил оговорку и случайно использовал часть глаголов в настоящем времени. На самом деле, глава Белого дома имел в виду свой давний опыт лечения новообразований на коже, от которых он избавился задолго до выдвижения своей кандидатуры на пост президента США.

Издание New York Post напомнило, что в 2021 году врач президента США Кевин О’Коннор опубликовал отчет о состоянии его здоровья, в нём не было упоминаний о каком-либо текущем онкологическом заболевании. Немеланомные образования на коже, которые были удалены у Байдена, О’Коннор объяснил тем, что американский лидер в детстве слишком много времени проводил на солнце.

Стоит отметить, что президент США достаточно часто допускает оговорки в речи, совершает странные жесты и иногда слегка теряется, выступая перед аудиторией, как будто теряя ориентиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом уточнил слова Байдена о своём «заболевании раком»