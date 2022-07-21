История вопроса

До недавнего времени внешняя политика страны строилась на трех геополитических приоритетах: интеграция с Западом и стремление присоединиться к Европейскому союзу, активная работа на Ближнем Востоке через курдскую проблематику, членство в НАТО.



После попытки военного переворота в 2016 году, Анкара пересмотрела вектор внешней политики. Летом 2019 года в Турцию прибыла первая партия российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». США уже оценили эту сделку как недружественный шаг.



Геополитические амбиции Турции вписываются в концепцию Тюркского совета, официально основанного в 2009 году. Он предполагает объединить все тюркоязычные страны региона, вслед за уже вступившими государствами — Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном, Азербайджаном и самой Турцией.

