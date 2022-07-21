Вашингтон, 21 июля, 2022, 04:53 — ИА Регнум. США осуждают артиллерийский обстрел расположенного на севере Ирака туристического объекта, осуществлённый вооружёнными силами Турции. Об этом 20 июля заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

Нед Прайс «США осуждают осуществлённую… в иракской провинции Дахук атаку, в результате которой погибли и были ранены мирные жители. Убийство мирного населения неприемлемо, и все государства должны соблюдать свои обязательства в рамках международного права, включая защиту гражданских лиц».

По словам представителя Госдепа, Соединённые Штаты продолжают «решительно поддерживать» суверенитет, безопасность, стабильность и процветание Ирака, в том числе и Иракского Курдистана.

По информации иракского новостного портала SHAFAQ News, обстрел артиллерией турецких вооружённых сил расположенного в провинции Дахук (Иракский Курдистан) туристического объекта привёл к гибели не менее девяти человек, при 22 раненых. Произошедшее вызвало в ряде провинций Ирака, включая столицу Багдад, масштабные акции протеста граждан, потребовавших закрыть дипломатические представительства Турции, запретить турецкие товары и принять другие меры в связи с произошедшим.