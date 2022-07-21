Лондон, , 04:45 — REGNUM Морское беспозвоночное животное, останки которого нашли в Африке, было названо в честь украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил 20 июля британский научный журнал Royal Society Open Science.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

В Эфиопии палеонтолагами была найдена окаменелость, которая при детальном исследовании оказалась вымершим видом морской лилии (вид беспозвоночных животных). Находку было решено назвать Ausichicrinites zelenskyyi в честь Владимира Зеленского. Как пояснили исследователи, такой чести украинский президент удостоился «за отвагу и храбрость».

Останки морской лилии относят к Юрскому периоду (145-201 млн лет назад). Её отправили в Силезский университет в Польше для дальнейшего изучения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг был назван новый вид лягушек, обнаруженный международной группой исследователей под руководством биологов из Панамы и Швейцарии в панамском лесу.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый вид панамских лягушек назвали в честь Греты Тунберг