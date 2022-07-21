Москва, 21 июля 2022, 04:04 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 39% (на 7014 га) и по данным на утро 21 июля составляет 25 034 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В борьбе с огнём задействованы 2540 человек, 124 единицы техники и 35 самолётов и вертолётов. Ещё 62 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.
Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Хабаровском крае (9764 га) и в Якутии (6332 га). Значительные площади леса горят также в Коми (2629 га) и Ханты-Мансийском автономном округе (1456 га). Также пожары площадью до одной тысячи га наблюдаются в Иркутской и Архангельской областях, в Бурятии, в Красноярском и Камчатском краях, на Чукотке и в ряде других регионов России.
Напомним, на утро 20 июля на территории России действовало 102 лесных пожара на площади 18 020 га.