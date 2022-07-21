Токио, 21 июля 2022, 03:23 — REGNUM В территориальные воды Японии 20 июля на несколько часов заходил корабль военно-морских сил Китая. Об этом со ссылкой на заявление японского военного ведомства сообщает агентство Kyodo.
По его данным, военный корабль КНР был оснащён оборудованием для исследования морского дна и следовал в западном направлении в районе островов Якусима и Кутиноэрабу. Он нарушил морскую границу страны примерно в 20:00 по местному времени, оставаясь в территориальных водах Японии около трёх с половиной часов.
Kyodo отмечает, что данный инцидент является уже шестым за последние четыре месяца, в связи с чем Пекину по дипломатическим каналам была заявлена очередная «обеспокоенность».
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