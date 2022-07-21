Токио, 21 июля, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В территориальные воды Японии 20 июля на несколько часов заходил корабль военно-морских сил Китая. Об этом со ссылкой на заявление японского военного ведомства сообщает агентство Kyodo.

玄史生 Корабли ВМС Китая

По его данным, военный корабль КНР был оснащён оборудованием для исследования морского дна и следовал в западном направлении в районе островов Якусима и Кутиноэрабу. Он нарушил морскую границу страны примерно в 20:00 по местному времени, оставаясь в территориальных водах Японии около трёх с половиной часов.

Kyodo отмечает, что данный инцидент является уже шестым за последние четыре месяца, в связи с чем Пекину по дипломатическим каналам была заявлена очередная «обеспокоенность».

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